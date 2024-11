Publiziert am 19.11.2024

Sie heissen Beatrice, Adrian, Igor, Thomas und Toni. Sie sind die echten Helden des Winters. Jeden Tag, jede Nacht, sagen sie Schnee, Glatteis und Kälte den Kampf an, damit die Schweizer Stadtbevölkerung sicher auf den Strassen unterwegs sind. In enger Zusammenarbeit mit Florie Salamin und Team von den Schweizer Salinen entwickelte die Basler Agentur OHO Design die Kampagne und besuchte mit dem Foto- und Filmteam Werkhof-Mitarbeitende der ganzen Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. So entstand eine viersprachige Kommunikationskampagne mit starker Botschaft, welche die sonst unscheinbaren Helden in den Vordergrund stellt.



Die Kampagne wird auf digitalen Werbeflächen in Bahnhöfen, Zügen und auf Social Media zu sehen sein. Dabei wird jeweils personalisiert das Gesicht der jeweiligen Umgebung zu sehen sein. Der Start der Kampagne machen die Städte Zürich, Bern, Olten, St. Gallen, Lausanne, Lugano und Ilanz. (pd/wid)