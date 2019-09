Die ETH School for Continuing Education (ETH SCE) ist die Ansprechpartnerin der ETH Zürich für Weiterbildungen. Rund 100 verschiedene MAS, CAS, DAS und Fortbildungskurse aus verschiedenen Departementen befinden sich unter ihrem Dach. Die Dachkampagne soll die Sichtbarkeit der Marke verbessern und ihre Positionierung stärken, und zwar gegen aussen wie auch nach innen, wie Feinheit in einer Mitteilung schreibt. Man habe sich deshalb für einen partizipativen Prozess bei der Strategieerarbeitung entschieden. Vertreter von internen Anspruchsgruppen arbeiteten von Anfang an mit.

ETH-Weiterbildungsprogramme seien nahe an der Forschung, fordernd und inspirierend zugleich, wie Feinheit weiter schreibt. Auf dieser Basis habe die Agentur zusammen mit der ETH SCE den neuen Claim «Inspired by the best» entwickelt sowie das neue Key-Visual. Kern des Key-Visuals sei die geballte Ladung Inspiration, die sogar die ETH-Kuppel wegsprengt und so zum Vorschein kommt. Ausgewählte Elemente repräsentieren die Weiterbildungsprogramme. Diese Elemente zeigen sich in vier Farben und weisen damit auf vier Cluster hin, welche die verschiedenen Weiterbildungsprogramme thematisch bündeln und den Austausch zwischen den Weiterbildungsprogrammen erleichtern. Inmitten dieses Inspirations-Schweifes wachen die Pharmazeutin Hedwig Delpy und der Bauingenieur Christian Menn. Delpy erhielt 1909 als erste Frau die Doktorwürde an der ETH Zürich und der kürzlich verstorbene ETH-Professor Menn gilt als einer der bedeutendsten Brückenbauer der Welt.





In einer zweimonatigen Testphase wurden verschiedene Online Marketing Massnahmen getestet, mit deren Erkenntnissen die Kampagnenplanung feinjustiert wurde. Feinheit produzierte eine Animation und Online-Werbemittel, Inserate, Poster, Broschüren, ein Kampagnen-Icon sowie verschiedene Printvorlagen. Zusammen mit der SCE wurde zudem ein Tool-Kit für die Koordinatoren der einzelnen Weiterbildungsprogramme entwickelt, womit die Kommunikations- und Marketing-Aktivitäten erleichtert werden soll.





Verantwortlich bei ETH SCE: Maja Bütikofer (Projektleitung); verantwortlich bei Feinheit: Carmen Schoder (Projektleitung und Konzeption); Simon Hugi (Konzeption), Moritz Friess (Strategie Online Marketing), Martin Schweizer, (Online Marketing), Diego Borellini (Graphic Design), Wesllen Gschwind, (Animation). (pd/eh)