Jung von Matt/Limmat: Ein kindliches Flötenkonzert für Milchkühe

The One Show

Creative Week findet nur online statt

Aufgrund des Coronavirus finden alle Veranstaltungen der Creative Week 2020 im Internet statt.

Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit bezüglich des Coronavirus in den USA kündigte The One Club for Creativity an, dass alle Veranstaltungen der Creative Week für das Jahr 2020 online gehen werden.