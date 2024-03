Studio Thom Pfister: Ein Latte mit eigenen Emojis

Das Kampagnenkonzept öffnet ein Fenster in die bunte Welt der Emojis und spielt mit den Grenzen zwischen digitaler und realer Welt, schreibt Studio Thom Pfister am Montag.

Durch ihre Plakativität transportieren die eigens für Lattesso kreierten und gebrandeten Characters die Markenbotschaft schnell, leicht verständlich und mit Humor. Der Kampagnenclaim greift ein Wortspiel auf: Er spielt auf den Weg, den alle täglich zurücklegen genauso an, wie auf den kühlen Kaffeegenuss.

Die Kampagne wurde von Studio Thom Pfister entwickelt und besteht aus Printinseraten, Werbebannern, Animationen für Digital Ads und digitalen wie analogen OOH-Formaten. Für die Lancierung wurden vier Visuals umgesetzt: «The cool way to go», «The cool way to drive», «The cool way to wake up» und «The cool way to rock». Die Kampagne startet in April.