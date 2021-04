Die meisten Menschen verbinden Graubünden mit glücklichen Ferienmomenten, Erlebnissen und Spektakeln in der Natur. Diese Glücksgefühle kööne jetzt aber auch verspüren, wer ausserhalb Graubündens ist und auf dem zum Casino Davos gehörenden Online-Casino «Casino777.ch» spielt, so beschreibt die Agentur Publicis Zürich das Werbeversprechen.

«Graubünden kann auch glücklich machen, wenn man nicht dort ist. Mit etwas Glück hören wir noch viele Juchzer in der ganzen Schweiz», so Claudio Hagmann, fürs Marketing bei Casino777.ch verantwortlich. Publicis hat dazu unter dem Motto «Glück aus Graubünden» eine Digital-, TV- und Outdoorkampagne kreiert, die in diesen Tagen startet. Darunter 15-sekündige Kurzspots fürs Fernsehen und 6-Sekünder für Soziale Plattformen, die nicht einfach Cutdowns der TV-Spots sind.

Film Sommer:

Film Winter:

Kurzspots Mobile/Desktop:

Verantwortlich bei Casino Davos: Robert Kocher (Chief Online Gaming), Claudio Hagmann (Digital Marketing Specialist); verantwortlich bei Publicis: Peter Brönnimann, Pablo Schencke, Silvia Meierhofer (Kreation), Cathy Nyffenegger, Stefania Bertolo (Beratung), Suzana Kovacevic (Integrated Producer); Produktion Juchzer-Filme: Rocketfilm Zürich. Christopher Novak (Producer), Sébastien Kühne (Regie); Produktion digitale Werbemittel: Prodigious Zürich. (pd/eh)