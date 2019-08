von Redaktion persoenlich.com

«Der ADC Switzerland als Cannes-Repräsentant wäre ein längst fälliger und logischer Schritt. Der Club setzt sich holistisch für die Verbesserung der Kommunikation ein und nicht nur partikulär. Neben dem Creative Express des ADC Europe sind die Cannes Young Lions für unseren Nachwuchs eine der wenigen Chancen, internationale Wettbewerbspraxis zu sammeln. Es braucht diesen Wettbewerb, und zwar in vollem Umfang. Alles andere macht keinen Sinn.»







«Die Repräsentanz der Schweiz an den Cannes Lions ist für uns als Agentur sehr wichtig und beinhaltet neben der Nachwuchsförderung noch viele weitere Aufgaben. WerbeWeischer hat in diesem Zusammenhang natürlich viel Erfahrung und wir profitieren damit gleichzeitig von Synergien mit Deutschland. Es ist jedoch nicht an uns, zu entscheiden, wer die Schweiz in Cannes vertritt. Wir begrüssen grundsätzlich jeden, der diese Arbeit im Sinne der Schweizer Kreativwirtschaft maximal gut macht. Das kann weiterhin WerbeWeischer sein, aber natürlich auch der ADC. Wir respektieren den Entscheid von WerbeWeischer, sich in Zukunft auf die Kategorie Media zu fokussieren und sind dankbar für ihr grosses Engagement in den letzten Jahren für den Schweizer Kreativ-Nachwuchs. Nachwuchsförderung ist für unsere Branche und für uns als Agentur zentral. Aus diesem Grund bauen wir ein umfassendes internes Weiterbildungsprogramm auf und arbeiten eng mit unseren Kollegen von Jung von Matt in Deutschland zusammen. Die Young Lions sind eine von mehreren weiteren Möglichkeit der Nachwuchsförderung, die wir sehr schätzen und unterstützen.»









«Das hört sich nach einer guten Idee an. Umso mehr sich der ADC sehr für das kreative Schaffen und den Nachwuchs in der Schweiz einsetzt. Wichtig ist einfach, dass sich eine Schweizer Repräsentanz gut mit der Werbebranche abstimmt. Die Förderung des kreativen Nachwuchses in der Schweiz ist für die Werbeauftraggeber ebenso wichtig wie für die Agenturen. Somit waren wir als Verband überrascht, dass es zu diesem Entscheid kam. Die Kategorie Media finden wir gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig. Was aber nicht heisst, dass man auf die anderen Kategorien verzichten sollte. Gerade für ein kleines Land wie die Schweiz ist es wichtig, an internationalen Wettbewerben dabei zu sein. Die Young Cannes Lions sind somit eine grosse Chance und mit einer Leuchtturm-Wirkung für den Nachwuchs im eigenen Land. Der Verzicht auf diese Kategorien ist ein unnötiger Rückschritt und das Gegenteil davon was unsere Branche jetzt braucht.»















«Grundsätzlich begrüsse ich den Gedanken, dass der ADC Schweiz sich anbieten will, die Repräsentanz zu übernehmen. Dies unterstreicht das Bekenntnis der Schweizer Kreativszene zum Lions Festival und gibt dem Anlass eine zusätzliche Relevanz. Es ist bedauerlich, dass sich WerbeWeischer von einer weitergehenden Unterstützung des Kreativnachwuchses zurückziehen will und sich somit selber als Repräsentant, zumindest aus der Perspektive der Kreativagenturen, in Frage stellt. Was jedoch alles zu diesem Entscheid geführt hat, ist mir nicht bekannt. Wir haben relativ wenig Gelegenheiten, anlässlich welcher junge Talente sich bemessen können und auch ein Anreiz entsteht, sich mit der internationalen Werbewelt auseinanderzusetzen. Ein entsprechendes Talentförderungsprogramm motiviert unseren Nachwuchs und hilft die Identifikation mit der Branche zu stärken. Darum erachte ich die Teilnahme der Schweiz an den Cannes Young Lions als unabdingbar. Ganz davon zu schweigen, dass eine breite Präsenz der Schweiz am Cannes Lions Festival reputationsmässig aus internationaler Sicht nicht zu vernachlässigen ist.»



















«ADC Switzerland engagiert sich seit Jahren für den Kreativ-Wettbewerb und ist zudem Gründungsmitglied der Cannes Lions. Dass er die Kompetenz, die Fähigkeiten und das Vertrauen der Branche hätte, die Repräsentanz zu übernehmen, steht ausser Frage. Dieser kurzfristig gefällte Entscheid befremdet uns. Als Repräsentantin des gesamten Festivals erwarten, ja fordern wir von Weischer Media, dass alle Kategorien gleichbehandelt werden und junge Talente auch in der Schweiz die Möglichkeit erhalten, ihr Können in allen Kommunikationsdisziplinen unter Beweis zu stellen. Die Teilnahme der Schweiz bei den Young Lions ist sehr wichtig. Für die Nachwuchsförderung ist dieser Entscheid ein schlechtes Zeichen. Weiterbildung und Talentförderung sind zentral für die hohe Qualität an Kreativität und Innovationskraft der Schweizer Kommunikationsbranche. Alle machen hier grosse Anstrengungen, und ein solcher Entscheid ist wenig hilfreich, wenn wir Talente in der Branche halten wollen.»







«Die Cannes Lions sind weltweit die wichtigste Währung für Kreative und eine wertvolle Plattform zur Inspiration. Eine Repräsentanz durch den Art Directors Club erscheint vor diesem Hintergrund vernünftig und plausibel. Es steht Weischer wie jedem anderen Unternehmen auch frei zu entscheiden, wo es investieren will und wo nicht. Aus Sicht der Kreativwirtschaft ist dieser Schritt natürlich mehr als bedauerlich. Da die Cannes Lions nicht nur eine Award-Show sind, sondern auch eine inspirierende und wertvolle Weiterbildungsplattform, muss man schon die Frage stellen, ob eine Organisation wie der ADC nicht geeigneter wäre, das Festival in der Schweiz zu repräsentieren. Die Young Lions sind wichtig, denn die jungen Kolleginnen und Kollegen dem internationalen Wettbewerb zu stellen, ist etwas vom Lehrreichsten, das wir für den Nachwuchs tun können. Verbände und Agenturen sind in der Pflicht, diese Branche für junge Talente attraktiv und zukunftsfähig zu halten. Dem Nachwuchs diese Plattform zu entziehen, wäre beinahe schon fahrlässig.»







«Die Repräsentanz durch den ADC Switzerland ist die beste Lösung. Wer sonst kommt noch glaubwürdiger, zukunftsorientierter und direkt vom Fach in Frage? Ich glaube fest, dass solche Wettbewerbe von einem Verein und nicht von einer Firma organisiert beziehungsweise abgewickelt werden sollten. Ich war selbst 1998 mit der Krea-Schule in Cannes, vom ADC Schweiz organisiert, von einem Kunden mitfinanziert. Nun, der Entscheid, dass Weischer künftig den Nachwuchs nur noch in der Kategorie Media unterstützen will, ist irgendwie nicht lustig. Wer in seinem Leitbild vertritt, dass sein Herz für die Filmwelt und alle, die in diesem faszinierenden Umfeld auftreten schlägt, sollte dies auch für unsere Zukunft in der Marktwirtschaft vorleben. Sonst kann es sein, dass irgendwann die Talente fehlen und danach das Business ausgeht. Es ist sehr wichtig, dass die Schweiz mit Young Lions in Cannes teilnehmen kann. Jeder, der mal in Cannes (damit meine ich inklusive Festivalpass) war, weiss warum. Es lädt einen auf, es beflügelt und es bildet einen. Cannes bietet auch eine Bühne, die abgesehen vom Partymachen, auch den wichtigen Aspekt vom Netzwerken bereichert. Für viele ist es der Trigger-Point, es verzaubert einen oder man begreift, dass die Werbewelt einem nichts bedeutet.»











«Derzeit sind wir bereits in der Planung fürs nächste Jahr. Wir haben keine Absicht, die Repräsentanz abzugeben, denn das Cannes-Lions-Festival hat uns damit beauftragt und wir sind stolz darauf, in der Schweiz diese Aufgabe zu übernehmen. Weitere Details und die Frage, wie viel uns das kostet, wollen wir nicht öffentlich diskutieren.»

Für diese Umfrage stellte persoenlich.com folgende Fragen: Der ADC Switzerland bietet sich an, per sofort die Repräsentanz der Schweiz an den Cannes Lions zu übernehmen. Was halten Sie davon? Wie beurteilen Sie den Entscheid, dass Weischer künftig den Nachwuchs nur noch in der Kategorie Media unterstützen will? Wie wichtig ist es, dass die Schweiz mit Young Lions in Cannes teilnehmen kann?

Christof Kaufmann von Werbeweischer fragten wir: Inwiefern wären Sie bereit, die Cannes-Repräsentanz bereits ab 2020 an den ADC abzutreten? Was für ein Budget hatten Sie für die Cannes-Repräsentanz jährlich einberechnet?

Umfrage: Christian Beck und Edith Hollenstein