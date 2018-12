Process Brand Communication: Ein neues Kleid für die Boutique-Pharmafirma

Was passiert, wenn ein Medikament nicht mehr hergestellt wird, weil es zu wenig Gewinn bringt? Die Zürcher Boutique-Pharmafirma Galepharm hat sich darauf spezialisiert, in solchen Fällen die Produktion fortzuführen, damit Patientinnen und Patienten weiterhin Zugang zu teils lebensnotwendigen Medikamenten haben.

Galepharm beauftragte die Markenexperten von Process, die Unternehmenswerte in einer Markenstrategie festzuhalten und in einem zeitgemässen Design zum Ausdruck zu bringen, wie die Brandingagentur in einer Mitteilung schreibt.

Der Auftritt samt neuer Website und neuen Medikamentenverpackungen wird 2019 schrittweise ausgerollt. Das neue Erscheinungsbild werde sich ausgehend von einer «seriösen Grundlage» durch einen «kräftigen Schuss Frische und Modernität» vom Gewohnten unterscheiden, heisst es in der Mitteilung. (pd/as)