David: Ein rebellischer Whopper ohne Fleisch

Die von der Kreativagentur David gestaltete TV-Kampagne wird von einem europäischen Launch über PR, Social- und digitale Kanäle begleitet, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit 25 Ländern, die gleichzeitig den Rebel Whopper in 2.500 Restaurants einführen, werde dies eine der grössten Burger King-Einführungen in der Geschichte der Marke sein.







Nach erfolgreichen Markteinführungen in den USA und Schweden ist die pflanzliche Alternative nun in Restaurants in der Schweiz erhältlich. Die neue TV-Kampagne folgt den Geschichten einer Gruppe von Gästen, die sich auf den Weg gemacht haben, den Rebel Whopper auszuprobieren - ohne zu wissen, dass es sich tatsächlich um eine Variante des Whoppers handelt.







«Wir sind zuversichtlich, dass der Rebel Whopper das Sandwich ist, auf das alle gewartet haben, und mit dem legendären Whopper-Build die ultimative pflanzliche Patty-Alternative bietet», lässt sich David Shear, Präsident von Burger King EMEA, in der Mitteilung zitieren. «Wir sind stolz auf unseren Geschmack und unsere Qualität bei Burger King und ich glaube, dass ‹The Vegetarian Butcher› der richtige Partner ist, um den wichtigen Patty anzubieten. Ich freue mich darauf, den Rebel Whopper für sich selbst sprechen zu lassen und zu sehen, ob unsere Gäste den Unterschied erkennen können!» (pd/lol)