Am 20. Oktober 2019 finden die eidgenössischen Parlamentswahlen statt. Der 200-köpfige Nationalrat und der aus 46 Mitgliedern bestehende Ständerat werden kantonsweise neu gewählt.

In den letzten Jahren sind digitale Instrumente zunehmend wichtiger geworden. So sind im Wahlkampf 2019 alle Parteien auf den Social-Media-Kanälen aktiv. Und Kandidatinnen und Kandidaten werben seit Wochen emsig um finanzielle und ideelle Unterstützung.

«Wie stark beeinflussen Social Media Kampagnen die Wahlen in der Schweiz?» ist deshalb im Wahljahr 2019 ein aktuelles Thema für persönlich und persoenlich.com.

Die Kreativagentur Ruf Lanz hat das Thema auf prägnante Art inszeniert. In ihrer Umsetzung erinnert das Schweizer Kreuz plötzlich verdächtig an das Facebook-Logo. Das Sujet kommt im Wahljahr 2019 in zwei Versionen zum Einsatz: statisch für Print sowie animiert für e-Boards, Banner und – natürlich – Social Media Posts.















Verantwortlich beim persönlich Verlag: Matthias Ackeret (Verleger und Chefredaktor), Roman Frank (Verlagsleiter); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction und Illustration), Markus Ruf (Text), Ursula Jaag, Miro Poffa (Beratung). Animation: Drastik GmbH. Motion-Design: Simon Wick. (pd/red)