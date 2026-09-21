Publiziert am 21.09.2026

Die Migros-Eigenmarke Café Royal tritt mit einer neuen Kampagne auf. Entwickelt hat sie die Zürcher Agentur Morning. Die Kampagne stellt laut Mitteilung die Menschen ins Zentrum der Marke und thematisiert das Gefühl, das ein guter Kaffee auslöst. Sie geht von der Idee aus, dass Kaffee mehr als ein Getränk ist und kleine Auszeiten vom Alltag schafft.

Kern der Kampagne sind zwei Filmwelten mit eigenen Soundtracks. Sie werden für TV und Online in unterschiedlichen Versionen und Cutdowns ausgespielt. Die Filme zeigen Momente, in denen sich die Aromen entfalten und die Menschen ganz bei sich ankommen.







Der Musik kommt laut Mitteilung eine zentrale Rolle zu: Sie soll den Wechsel vom Alltagsmoment zum Genussmoment spürbar machen. Verwendet wird «Die vier Jahreszeiten» von Vivaldi. Zudem wurde der Song «Take yo' praise» von Camille Yarbrough neu interpretiert und aufgenommen, und zwar in Zusammenarbeit mit Great Garbo. Neben den Filmen läuft die Kampagne auf Plakaten, in der digitalen Aussenwerbung (DOOH) und in Online-Formaten, statisch wie bewegt.

Mit der Kampagne will sich Café Royal als Marke positionieren, die nicht nur das Produkt, sondern auch die Momente in den Mittelpunkt stellt, die sich Menschen im Alltag mit Kaffee gönnen, heisst es weiter. (pd/spo)