Andfrank: Ein Wimpernschlag vor dem Notruf

Publiziert am 26.02.2026

Air-Glaciers ist insbesondere in der Zentralschweiz und der Romandie aktiv und betreibt mit der Rettungskarte ein eigenes Vorsorgeprodukt, das im Notfall schnelle Hilfe vor Ort sowie Unterstützung bei finanziellen und organisatorischen Fragen bieten soll. Viele Menschen hätten jedoch wenig konkrete Vorstellungen davon, wann und wo Rettungseinsätze tatsächlich stattfinden – dieses Abstrakte greift die Kampagne auf, indem sie den Moment vor dem Unfall ins Zentrum rückt, wie es in einer Mitteilung heisst. Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der Agentur Andfrank.

Zu sehen sind unter anderem ein Skifahrer, der eine Schanze zu optimistisch nimmt, eine Snowboarderin ausserhalb der markierten Pisten und ein Spaziergänger, der eine vereiste Stelle unterschätzt. Die Szenen sind im Stil spontaner Handyaufnahmen gehalten, im Split-Screen folgt auf den potenziellen Unfall jeweils die Perspektive der Rettung, verbunden durch die Rettungskarte als wiederkehrendes Bildelement.

Ausgespielt wird die Kampagne in sozialen Medien, auf digitalen Bannern sowie als Online-Video auf Plattformen wie YouTube und grossen Newsportalen. Ziel ist es, die Rettungskarte als Option für den Alltag zu verankern, ohne auf dramatische Effekte oder mahnende Inszenierungen zu setzen. (pd/cbe)