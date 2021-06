Farner Consulting: Ein Zusammenspiel aller Disziplinen

Spätestens die Pandemie hat gezeigt, wie zentral es für Arbeitgeber im Gesundheitswesen ist, attraktive Arbeitsstellen und -bedingungen anbieten zu können. Hirslanden setzt seit Jahren auf interdisziplinär arbeitende Teams. Denn hier ist man überzeugt: Freude an der Arbeit entsteht, wo Experten über ihre Disziplinen hinaus wirken und Besonderes leisten können.

Die Agentur Farner rückt in der neuen Employer Branding Kampagne folgerichtig die Berufe unterschiedlicher Disziplinen zu gemeinsamen Motiven zusammen. Zwei Bildhälften ergeben ein Ganzes. Und thematisieren so nicht nur den vereinten Effort zum Wohl der Patienten. Die Kampagne verdeutliche auch, dass Mitarbeitende hier eine wichtigere Rolle einnehmen können, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Zudem thematisieren Botschaften wie «Gemeinsam lernen. Zusammen wachsen» auch die fortschrittlichen Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei Hirslanden.





«Mit dieser Kampagne wollen wir neue Talente anziehen. Sie ist aber auch ein Dankeschön an alle Mitarbeitenden, die mit ihrer tollen Arbeit für unsere Patienten Grosses leisten», wird Markus R. Bechtiger, CHRO von Hirslanden, in der Mitteilung zitiert. Die Kampagne wird mit Kurzfilmen und Stills sowohl Digital als auch in Print und auf Plakaten ausgespielt. Mitarbeitenden-Geschichten auf der Employer Branding Landingpage komplettieren den Auftritt, der bereits in der ersten Woche starke Reaktionen und stolze Selfies von Hirslanden Mitarbeitenden vor den Plakatwänden ausgelöst hat.





Initiativen wie diese machen Hirslanden seit Jahren zu einem der beliebtesten Arbeitgeber im Gesundheitswesen. Neuester Beweis dafür lieferte Ende Mai 2021 die grösste unabhängige Talentstudie der Schweiz. Mehr als die Hälfte aller Studierenden aus den Bereichen Gesundheit/Medizin würden gerne bei Hirslanden arbeiten. Wo sie sich bewerben können, ist für sie on- wie offline derzeit nicht zu übersehen.

Verantwortlich bei Hirslanden: Markus R. Bechtiger, Esther Senecky, Luise Schatt, Samuel Seifert; verantwortlich bei Farner: Philipp Skrabal (CCO), Bruce Roberts (CD Art), Martin Fuchs (CD Text), Mathias Kröbl (AD), Tjabrina Penazzi (DTP), Nina Wick (Beratung), Lukas Güntert (Digital Campaign Strategy), Dominique Rohner (Digital Campaign Management); Foto- und Filmproduktion: Jonathan Heyer; Bildbearbeitung: AschmannKlauser; Schnitt: Wolfgang Weigl. (pd/lom)