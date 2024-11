Publiziert am 14.11.2024

Die Grenchner Firma feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesen Anlass hat sie ihre Firmengeschichte in einem Unternehmensfilm festgehalten. Der Film dient gleichzeitig als Herzstück einer neuen B2B-Werbekampagne, teilt die Agentur Normal mit, die den Film und die Kampagne realisiert hat.

Die Rolf Hänggi AG produziert Höchstpräzisionsteilchen auf den Tausendstel Millimeter genau an. Dabei setzt die Firma eigens entwickelte Stanzverfahren. Diese Teilchen treffen wir im Alltag an unterschiedlichsten Orten an: in Computern, in Luxusuhren, auf Infoscreens im ÖV, in Autoscheinwerfern und in vielem mehr.





Der Film beginnt mit der Frage «How to make things better?» Als Antwort folgt die aussergewöhnliche Firmengeschichte, die Rolf Hänggi 1994 als Ein-Mann-Betrieb gegründet hatte. Am Ende schliesst sich der Kreis: Die Teilchen leisten ihren Beitrag daran, dass die Dinge so gut funktionieren, dass wir sie als selbstverständlich nehmen.

Als Darsteller kommen sämtliche 30 Mitarbeitenden der Firma zum Einsatz. Einziger der junge Rolf Hänggi wird von einem professionellen Schauspieler dargestellt. Umgesetzt hat der Film Tasty Pictures mit dem Regisseur Spencer McDonald.

Die Kampagne ist zugleich der Launch des neuen Claims «reengineering precision». (pd/nil)