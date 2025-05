Publiziert am 16.05.2025

Das Kreativkollektiv Insighters und die Filmproduktionsfirma Polarwind haben eine umfassende Werbekampagne für das erste Imax-Kino in der Stadt Zürich entwickelt. Das frisch renovierte Blue Cinema Abaton im Kreis 5 wird am 24. und 25. Mai 2025 eröffnet und verfügt künftig über zwölf Kinosäle, darunter neben dem Imax-Kino auch ein exklusives First Lounge Kino und ein 4DX-Kino.

Die Kampagne mit dem Titel «Epizentrum» besteht aus mehreren Elementen für verschiedene Kanäle und setzt das Kino als neues kulturelles Zentrum Zürichs in Szene. Centerpiece ist ein 70-sekündiger Kinospot, der wie ein Hollywood-Blockbuster inszeniert wurde und Reminiszenzen an verschiedene Kinoklassiker enthält.

«Kino ist nicht gleich Kino. Die neue Imax-Leinwand ist so riesig, die Farben so intensiv und der Sound so mitreissend, dass man sich mitten im Film wähnt und die Geschichte mit dem ganzen Körper wahrnimmt», wird Rahel Künzle, Head of Marketing & E-Commerce bei Blue Cinema, in einer Mitteilung zitiert.

Das Kreativteam von Insighters unter der Leitung der Creative Directors Susen Gehle und Andy Lusti hat die Eröffnungskampagne konzipiert und gemeinsam mit den Filmspezialisten von Polarwind umgesetzt. Die Produktion fand teilweise im legendären Schiffbau gegenüber dem Abaton statt.

Für die Kampagne wurden verschiedene Techniken eingesetzt. So beinhaltet der Spot Originalmaterial aus dem Imax-Film «Space Station 3D», das den Start des Space Shuttles Atlantis vom Kennedy Space Center in Florida zeigt. Zudem wurde eine Luftaufnahme von Zürich kreiert, die aus über 100 Fotos zusammengesetzt und mit KI verfeinert wurde. Diese dient als medienübergreifendes Keyvisual und zeigt das Kino als Zentrum, um das die Wahrzeichen der Stadt in konzentrischen Kreisen angeordnet sind.

Die Kampagne umfasst neben dem Hauptspot auch kürzere TV-Versionen, digitale Out-of-Home-Werbung sowie Point-of-Sale-Materialien. Das Konzept der konzentrischen Kreise, die von der Kinoleinwand ausstrahlen, wird dabei durchgängig eingesetzt.

Die mehrphasige Kampagne ist seit kurzem aktiv und wird in verschiedenen Stufen ausgerollt. (pd/cbe)