23.06.2026

Jung von Matt Limmat

Eine Schoggibanane an der Art Basel

Munz führte letzte Woche im Rahmen der Kunstmesse eine Plakat- und Strassenaktion durch, die sich auf Maurizio Cattelans Werk «Comedian» bezieht.
Jung von Matt Limmat: Eine Schoggibanane an der Art Basel
Publiziert am 23.06.2026

Anlässlich der Art Basel hat Munz letzte Woche eine Aktion lanciert, die sich auf Maurizio Cattelans bekanntes Bananen-Kunstwerk «Comedian» bezieht. Die Marke war in der Stadt mit Plakaten präsent und platzierte zudem echte Munz-Bananen an öffentlichen Orten zum Mitnehmen. Die Kampagne wurde von Jung von Matt Limmat entwickelt, wie die Agentur mitteilt.



Verantwortlich für die Idee zeichnen Creative Directors Dominique Magnusson und Holly Becker. «Geklaute Ideen haben einen schlechten Ruf, dabei sind gute Zitate doch eine Kunst für sich», werden sie zitiert. Munz und Jung von Matt Limmat verweisen damit auf die Wirkung kontextueller Ideen, wenn diese im richtigen Moment umgesetzt werden. (pd/spo)

Credits

Kund:in: Maestrani Schweizer Schokoladen AG; Agentur: Jung von Matt Limmat; weitere Partner:innen: Blish, Jung von Matt Impact, The Generation Media.


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