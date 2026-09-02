Publiziert am 02.09.2026

Der Versicherer SOS144 hat eine Kampagne lanciert, die auf mögliche Lücken bei der Versicherungsdeckung von Rettungs- und Transportkosten aufmerksam macht. Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von Zimmermann Communications, wie die Agentur mitteilt.

Ausgangspunkt der Kampagne ist laut Mitteilung ein verbreiteter Irrglaube: Viele Menschen gingen davon aus, im Notfall automatisch umfassend abgesichert zu sein. Welche Kosten tatsächlich übernommen würden, hänge jedoch von der individuellen Versicherungsdeckung, den geltenden Bedingungen und dem konkreten Ereignis ab. Die Kampagne wolle diese Wissenslücke schliessen und aufzeigen, weshalb eine ergänzende Absicherung der Rettungs- und Transportkosten sinnvoll sein könne.

Als Keyvisual dient eine auf 60 Sekunden eingestellte Eieruhr, die als Sinnbild für einen jederzeit möglichen Notfall steht. Die Kampagne ist schweizweit zu sehen. Zum Mediamix gehören TV-Spots, Plakate sowie Online- und Social-Media-Massnahmen. (pd/spo)