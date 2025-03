Pulpmedia: «Einfach easy» das Abo wechseln

Publiziert am 10.03.2025

Die nervige Schwiegermutter, ein Tattoo mit Schreibfehler, oder ein schreiendes Kind im Supermarkt sind alles Dinge, die schwer zu ändern sind. Nicht aber ein Handy-Abo wechseln. Genau damit spielt die Kampagne von Alao.ch, der Vergleichsplattform für Mobile- und Internet-Abos in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von der österreichischen Agentur Pulpmedia. In der Multichannel-Kampagne zeigt das Start-up Alao in Videos, OOH- und DOOH-Sujets, dass kaum etwas im Leben so unkompliziert zu wechseln ist wie sein Handy-Abo.

Viele Menschen halten den Wechsel ihres Handy-Abos für kompliziert. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Appinio im Auftrag von Alao vom Oktober 2024: 54,3 Prozent der Befragten denken, der Wechsel des Handy-Abos sei aufwändig – im Vergleich zum Wechseln einer Krankenkasse.

«Abo-Wechsel wirklich kinderleicht»

«Dieser weit verbreitete Irrglaube hält viele davon ab, ihre Abos häufiger zu optimieren und so von attraktiveren Tarifen zu profitieren. Mit unserer Kampagne wollen wir das ändern – denn mit Alao ist der Abo-Wechsel wirklich kinderleicht, komplett digital und in wenigen Minuten erledigt. Einfach easy eben», erklärt Walter Salchli, Gründer und CEO von Alao. Dabei gäbe es unzählige Momente, bei denen es sich lohnen würde, das eigene Abo zu überprüfen. Mindestens immer dann nämlich, wenn sich im Leben grosse Veränderungen ankündigen. Deshalb zeigt auch die Kampagne unterschiedliche Alltagsmomente, die eine breite Zielgruppe ansprechen sollen.









Die Kampagne «einfach easy» ist ab dem 10. März 2025 im TV, (Digital)-Out-Of-Home, Social Media und auf digitalen Plattformen zu sehen. Für Alao ist dies, sechs Jahre nach der Gründung, die erste grosse Multichannel-Kampagne und ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des erfolgreichen Schweizer Start-ups (pd/awe)