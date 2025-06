Mona und Mateo: Einkaufsmeile wirbt um Zürcher Kundschaft

Publiziert am 17.06.2025

Im Viadukt möchte sich als zentrale Einkaufs- und Gastronomie-Destination in Zürich positionieren. Die Kreativagentur Mona und Mateo hat für den Saisonauftakt 2025 eine Kampagne entwickelt, die sich an Mode-, Kulinarik- und Shopping-Interessierte richtet, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne zeigt Menschen, die sich in Richtung der charakteristischen Viadukt-Bögen bewegen. Mit dem Slogan «Auf zum Im Viadukt» und der visuellen Gestaltung soll die Aufmerksamkeit für das Angebot in den Bereichen Mode, Gastronomie und Einzelhandel gesteigert werden.

Die Kampagne läuft seit dem 22. Mai in Zürich über Plakate, Digital out of Home und Social Media. (pd/awe)