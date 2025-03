Thjnk Zürich: El Brócoli kämpft für die Frische

Publiziert am 17.03.2025

Die Geschichte der neuen Werbekampagne der Migros erzählt den Kampf der beiden Wrestling-Kämpfer El Brócoli und Iceman – stellvertretend für frisches Gemüse (El Brócoli) und tiefgekühlte Produkte (Iceman). So soll das auf das Frische-Sortiment der Migros auf spielerische Weise aufmerksam gemacht werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Claim: «Frische schlägt alles». Gezeigt wird der Wrestling-Match der beiden Kämpfenden, bis zur Auflösung, wo El Brócoli als Migros Mitarbeiter in der Frischeabteilung enthüllt wird.

Der Film ist die zweite Zusammenarbeit mit dem Regieduo Dorian & Daniel und zelebriert die bunte Wrestling-Welt. Die Choreographie des Kampfes wurde zusammen mit Wrestling-Experten entwickelt. Musikalisch untermalt wird der Mambo «Gopher» von der peruanischen Folkloresängerin Yma Sumac die Geschichte.

Parallel zum Film wurde auch eine Print- und (D)OOH-Kampagne lanciert. Die Sujets thematisieren die Ähnlichkeit unterschiedlichster Obst- und Gemüsearten und inszenieren die Verwechslungsgefahr über einen gewollten Irritationsmoment. (pd/awe)