Die zehn grössten und bedeutendsten Kongresshäuser der Schweiz mussten die vergangenen Monate ihre Tore schliessen, Corona-bedingt. Doch jetzt sind Meetings, Incentives, Kongresse und Events wieder erlaubt. Diese frohe Botschaft soll nun über Social Media in den Ländern Westeuropas verkündet werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Karling hat deshalb für «The Ten Swiss Convention Centres» einen Social-Media-Film konzipiert, der mit einem Schmunzeln erzählt, dass man in der Schweiz jetzt wieder Events durchführen kann. Nach zahllosen Meetings über Zoom und Teams ist es an der Zeit, sich endlich wieder in echt zu treffen.

Der Film läuft auf allen Social-Media-Kanälen, insbesondere LinkedIn.

Verantwortlich bei The Ten Swiss Convention Centres: Belinda Haas, Stephanie Scheiwiller; verantwortlich bei Karling: Rolf Helfenstein, Alexandra Niggeler, Patrick Suter, Daniel Serrano, Carl Winthereik, Gjin Paloka; Filmproduktion: Glimpses. (pd/cbe)