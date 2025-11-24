Publiziert am 24.11.2025

Seit diesem Jahr vereint der AlpsPass die vier Skigebiete Adelboden-Lenk, Aletsch Arena, Engelberg-Titlis und die Jungfrau Ski Region. Mit dem Abonnement können Wintersportfans die Bahnen in allen Regionen nutzen.

Um den Mehrwert des AlpsPass aufzuzeigen, konzipierte Republica ein visuelles Schlüsselelement, wie die Agentur mitteilt. Und zwar ein grosser Unlock-Slider, wie man ihn von den Smartphones kennt, symbolisiert den AlpsPass als Schlüssel zu allem, was Wintersportfans lieben: mehr Erlebnis, mehr Freiheit, mehr Adrenalin und mehr Community.





Das Ziel war es, vier renommierte Skigebiete unter einem Dach zusammenführen, den Mehrwert des AlpsPass klar zu positionieren – und bereits im Vorverkauf möglichst viele Pässe zu verkaufen.

Republica startete mit dem AlpsPass-Team zunächst mit einem Positionierungsworkshop, entwickelte darauf aufbauend die Markenstrategie sowie das Branding und orchestrierte die aktuell laufende Kampagne mit schweizweiten Massnahmen (DE/FR): OOH-Sujets, bewegte Digital-Out-of-Home-Motive, YouTube-Bumper sowie Social-Media-Aktivitäten an allen relevanten Touchpoints.





Die Media-Agentur Mediaschneider Bern begleitet die Kampagne über sämtliche relevanten Kontaktpunkte. Die breit gefächerte Zielgruppe wird über verschiedene Off- und Online-Channels sowie via Social Media angesprochen und auf die Landingpage geführt – um alle Wintersportfans mit dem ultimativen Schlüssel für den Winter auszustatten.







Im Vorverkauf wurden bereits 34'000 AlpsPässe verkauft – ein eindrucksvoller Start für die vier Wintersportgebiete Adelboden-Lenk, Aletsch Arena, Engelberg-Titlis und die Jungfrau Ski Region. Auch das Kundenfeedback bestätigt den Erfolg: Schneesicherheit, vielfältige Pisten und eine moderne Infrastruktur überzeugen im direkten Vergleich. (pd/nil)