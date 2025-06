Foundry: Energie statt KI-Hype im Fokus

Publiziert am 05.06.2025

Der Vermögensverwalter Franklin Templeton hat gemeinsam mit der Kreativagentur Foundry eine neue Marketingkampagne für den europäischen Markt lanciert, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne mit dem Titel «See the Big Picture» richtet sich an Finanzberater und fokussiert auf thematische Investmentmöglichkeiten jenseits des aktuellen KI-Trends.

Die Kampagne zielt darauf ab, Anlagechancen in den Bereichen saubere Energie, Infrastruktur und neue Technologien zu beleuchten. Dabei wird der Energiebedarf, der durch die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz entstehe, als Ausgangspunkt für weitere Investmentmöglichkeiten betrachtet.

«Für uns geht es beim thematischen Investieren nicht darum, Hypes hinterherzulaufen», so Heike Andrews, Director Emea Integrated Marketing bei Franklin Templeton. Das Unternehmen wolle vielmehr langfristige Veränderungen identifizieren und entsprechende Anlagemöglichkeiten aufzeigen.

Herzstück der Kampagne ist ein 30-sekündiger Werbefilm, der mit KI-generierten Bildern arbeitet. Der Film zeigt eine Vision vernetzter Technologien und Energiesysteme. Ergänzt wird die Kampagne durch einen 15-sekündigen TV-Spot sowie digitale Werbemassnahmen wie Website-Takeovers und Bannerwerbung.

Die Kampagne wurde nach Gesprächen mit Beratern und Kunden entwickelt, um diesen praxisnahe Inhalte für Kundengespräche zu liefern, wie Sacha Moser von Foundry erläutert. (pd/awe)