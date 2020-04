Mit über 1000 zufriedenen Kunden sei Suter & Kocher der Immobilien-Spezialist im Mittelland. Ihr Spezialgebiet: Rasche und erfolgreiche Immobilienverkäufe. Was liegt also näher auf der Hand, als das «Erfolgreich verkauft» auf eine spannende Art zu dramatisieren, heisst es in einer Mitteilung.

Admire entwickelte dafür auffällige & provokative Key-Visuals mit bekannten Wahrzeichen. Ebenfalls setzte die Agentur den kompletten Webauftritt um. Dieser soll als Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Massnahmen wie Programmatic Ads, Google Adwords, Inserate oder Facebook dienen.

Verantwortlich bei Suter & Kocher Immobilien: Daniel Suter, Oliver Kocher, Stefanie Tschanz; verantwortlich bei Admire: Oliver Hofer, Kevin Freitag, Victor Zollikofer, Boris Aebi, Vincent Kauter, Ben Thomann, Mariana Hurtado, Melanie Hählen. (pd/cbe)