Publiziert am 09.12.2024

Das kalorienarme Erfrischungsgetränk namens Flauder +C enthält Aroniabeeren und Kaktusfeigen sowie eine zusätzliche Portion Vitamin C.





Mit dieser Neueinführung möchte der Mineralwasserhersteller Goba eine regionale Alternative im wachsenden Markt der funktionalen Wasser anbieten, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Werbekampagne setzt auf «erfrischend fröhliche Blöterli» und wird auf Plakaten am Point of Sale sowie in sozialen Medien präsentiert.









Das von Studio Wurst gestaltete transparente Etikett soll die rote Farbe des Getränks betonen. Diese Produkterweiterung folgt auf die Kampagne für Flauder Original im vergangenen Sommer und ist Teil einer Erneuerung des Flauder-Sortiments. (pd/nil)