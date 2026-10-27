DCM Film: Drei ehemalige Ascot-Leute an der Spitze

Publiziert am 27.10.2026

Céline Djalovic, Oliver Schnider und Roger Kaufmann gehören neu der Geschäftsleitung von DCM Film an. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom 27. Oktober. Djalovic leitet Finanzen und Personal. Schnider ist für Inhalte und den internationalen Rechteeinkauf zuständig, Kaufmann als Produzent für Festivals und lokale Produktionen. Die Gesamtverantwortung bleibt bei Managing Director Stephanie Candinas.

Alle drei waren bereits vor der Übernahme in diesen Bereichen bei Ascot Elite Entertainment tätig. Kaufmann arbeitet seit 2002 für das Unternehmen und baute 2010 den deutschen Verleiharm mit auf.

DCM hatte Ascot Elite per 19. März 2026 vollständig übernommen. Das 1928 gegründete Unternehmen beschäftigte damals 23 Mitarbeitende. Geplant war, die beiden Teams im Lauf des Jahres zusammenzuführen und danach unter der Marke DCM aufzutreten. Die aktuelle Mitteilung spricht von einem Integrationsprozess der vergangenen Monate.

Die bisherigen Eigentümer sollten als Produzenten und im Verwaltungsrat bleiben. Stephan Giger, früherer Ascot-Elite-Chef und Miteigentümer, blieb nach der Übernahme zudem übergangsweise Co-Geschäftsführer. In der neuen Geschäftsleitung ist er nicht mehr vertreten.

Stephanie Candinas begründet den Umbau mit der veränderten Marktstellung. Mit der Übernahme sei DCM «zum grössten unabhängigen Filmverleih der Schweiz geworden», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren. Dem wolle man auch in der Führungsstruktur gerecht werden.

Unverändert bleiben die Zuständigkeiten in den übrigen Bereichen: Dietmar Steg leitet Marketing und Kommunikation, Roman Güttinger den Kinovertrieb und Marzio Frei die Rechtsabteilung. (pd/nil)