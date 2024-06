Cannes Lions 24: Erstes Edelmetall für die Schweiz

Publiziert am 18.06.2024

Ein guter Start für die Schweiz: Die Agentur Farner gewinnt am diesjährigen Cannes Lions International Festival of Creativity einen Bronze-Löwen. Nominiert war in der Kategorie Film Craft die Arbeit «Wer atmet, braucht das Meer» für Greenpeace. Produziert wurde der Film von Shining.

Auf der Shortlist Design waren zwei weitere Arbeiten aus der Schweiz: «Tags against Crime» für Maison Blanche von Jung von Matt Limmat und Hamburg sowie «Loops» für Inselspital von Studio Banana, Lausanne. Beide Arbeiten gingen am Dienstagabend bei der Awardshow leer aus.

Am Mittwoch werden die Sieger aus der Kategorie PR bekannt. Hier hat die Schweiz noch zwei Eisen im Feuer: «#PutinYourVote» für My Climate von Jung von Matt Limmat und Hamburg, einmal in der Unterkategorie «Not-for-Profit / Charity / Government» und einmal in «Single-Market Campaign».

In den am Dienstag veröffentlichten Shortlists Film, Creative Business Transformation, Creative Commerce, Creative Effectiveness, Creative Strategy und Luxury & Lifestyle holten Schweizer Agenturen keine weiteren Nominationen. Am Mittwoch folgt nur noch die Shortlist Sustainable Development Goals Lions.

