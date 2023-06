Der Schweizer Werbemarkt hat im Monat Mai zum ersten Mal im laufenden Jahr zulegen können. In den ersten fünf Monaten 2023 errechnet sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum aber nach wie vor ein Rückgang.

Im Mai trieben sowohl Plakatwerbung (+19 Prozent) als auch Online-Werbung (+28 Prozent) den Schweizer Werbemarkt an und führten zu einer Zunahme des Bruttowerbedrucks auf 564 Millionen Franken, wie das Medienforschungsunternehmen Media Focus am Dienstag mitteilte. Zum Vormonat April betrug das Wachstum 8,2 Prozent und gegenüber dem Vorjahr 9,3 Prozent.

In den Monaten Januar bis Mai liegt der Werbedruck mit 2,55 Milliarden Bruttofranken aber um 6,1 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie es weiter heisst. Der bisher schwächste Monat in diesem Jahr war der Januar mit 438 Millionen Franken, was zum Vorjahr einem Minus von 13 Prozent entspricht. Am deutlichsten sank der Wert im März, zwar um 15 Prozent auf 580 Millionen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor dem Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie, wurde im Jahresverlauf im Mai die Grenze von 3 Milliarden Franken an Werbedruck überschritten.

Nach Branchen betrachtet festigte der Detailhandel im Monat Mai mit einem Werbedruck von 69,7 Millionen Franken (+15 Prozent) den ersten Platz. Den grössten Zuwachs verbuchten Tabak-Waren (+120 Prozent), gefolgt von Fahrzeugen (+52 Prozent) und Finanzen (+47,5 Prozent). Die grössten Rückgänge verzeichneten im Berichtsmonat die Bereiche Telekommunikation (-17 Prozent), Mode & Sport (-10 Prozent) sowie Verkehrsbetriebe (-9,0 Prozent). (awp/sda/yk)