SATW: Ester Elices steigt an Bord

Ester Elices hat einen neuen Job. Sie stösst per 1. Oktober zur Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW). Die erfahrene Kommunikationsspezialistin und strategische Planerin übernimmt dort die Kommunikation für den Bereich Nachwuchsförderung. «Ich freue mich auf diese spannende Tätigkeit. Die Aufgabe, Jugendliche und speziell Mädchen für Technik zu begeistern, ist sinnvoll und reizt mich sehr», lässt sich Elices in einer Mitteilung zitieren. Der Bereich Nachwuchsförderung umfasst beispielsweise die Veranstaltungsreihen «TecDays» und «TecNights» an Gymnasien, das Jugendmagazin «Technoscope», das Verzeichnis von MINT-Lernangeboten «educamint.ch» oder das Mentoring-Programm «Swiss TecLadies».

Ester Elices hat an der Universität Zürich Publizistikwissenschaften, Betriebswirtschaft und Sozialpsychologie studiert. Sie war lange in der Kommunikationsbranche tätig so etwa als Leiterin Strategie bei Publicis in Zürich sowie Young & Rubicam in Madrid. Zudem ist sie Mitgründerin der ADC Ad School. Zuletzt war sie Stv. Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Denner AG und arbeitete anschliessend freiberuflich.

Neben ihrem Pensum bei der SATW bleibt sie weiterhin als Dozentin für Marketingkommunikation und Strategische Positionierung an der Kalaidos Fachhochschule tätig. (pd/eh)