2020 sind, denken und handeln KMUs online, unternehmerisch und schnell. Genauso werden auch Herausforderungen angegangen. Die neue Kampagne von The House tritt dementsprechend mit «explosiven Sujets» auf und schafft KMU-Probleme «mit einem visuellen Knall aus der Welt, der neue Chancen schafft», schreibt die Agentur dazu.

In der Kampagne stehen mehrere CGI-generierte Schlagwortobjekte für finanzielle Herausforderungen – in unterschiedlichen Materialitäten, wie man sie in der KMU-Welt vom handwerklichen Betrieb bis hin zum Tech-Unternehmen kennt. Mit den Sujets in insgesamt 18 CGI-Videos und 18 statischen CGI-Bildern sei die reduzierteste und kompakteste Form gefunden worden, den USP des neuen Kredits von Cembra auf den Punkt zu bringen und auch mit der Kampagne das Leistungsversprechen einzulösen – «Online. Einfach. Schnell.» über alle Formate hinweg bis hin zum Mobile Rectangle.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Ausbaubarkeit der Kommuniaktion gelegt. Mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Materialitäten und neuen Schlagwortobjekten können in Zukunft weitere Thematiken gezielt angesprochen werden, auch auf KMUs in bestimmten Sparten zugeschnitten.

Die Kampagne startete Mitte Februar mit Schwerpunkt auf diversen Online-Formaten und wird begleitet von Branded Content, eBoards und ePanels an Tankstellen, Plakaten rund um Industrie- und Gewerbezonen und Radio-Spots auf regionalen Radiosendern.

Verantwortlich bei Cembra: Regis Lehmann (Head of Cembra Business), Pascal Brütsch (Head of Distribution & Business Development Cembra Business); verantwortlich bei The House: Grischa Rubinick (Executive Creative Director), Sascha Borsai (Creative Director Text), Roger Dobmann (Senior Art Director), Ritiane Da Cassia Zimmerli (Digital Art Director), Laura Jaggi (Junior Art Director), Alia Malash (Junior Texterin), Nico Podgorny (Director Consulting), Romina Plesca (Junior Consultant), Sebahat Derdiyok (Agency Producing). (pd/cbe)