Die Kampagne setzt auf Kapuzenpullis als Träger von Botschaften rund um das Ingenieurstudium, wie die Agentur Festland in einer Medienmitteilung schreibt. Testimonials der Hochschule treten dabei als sogenannte «Wirkfluencer» auf. Die filmische Umsetzung übernahm nektar.tv. Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media und Aussenwerbung.
Es handelt sich um eine Fortsetzung einer T-Shirt-Kampagne aus dem Jahr 2024. Laut Carlos Friedrich, Leiter Marketing bei der OST, soll die neue Kampagne die Ingenieurs-Studiengänge stärker bei der Zielgruppe verankern und die Bekanntheit der Hochschule steigern.
Gestalterisch orientiert sich die Kampagne laut Designerin Vanessa Kesselring nicht an klassischen Bildungskampagnen, sondern an der Ästhetik von Fashionvideos. (pd/nil)
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