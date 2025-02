Publiziert am 10.02.2025

Beim «We are Family»-Rabatt von Swisscom zahlt eine Person den regulären Preis für ihr Handy-Abonnement, während bis zu vier weitere Personen im selben Haushalt ihr Abo zum halben Preis erhalten können. Das Angebot gilt sowohl für Familien als auch für Wohngemeinschaften.

Die Kampagne zum neuen Abo-Modell hat Serviceplan Suisse aus dem House of Communication Zurich realisiert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Deren Botschaft lautet einfach: wow. Als musikalische Untermalung dient eine Neuarrangierung des Songs «We are Family» von Sister Sledge aus dem Jahr 1979.



Die Kampagne wird seit 1. Februar über verschiedene Kanäle ausgespielt, darunter Fernsehen, Kino, digitale und klassische Aussenwerbung sowie Point of Sale. (pd/nil)