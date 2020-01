Ebookers: Farbiges Äffchen soll Feriengeist erwecken

In der neuen Kampagne von Ebookers «Let Eboo Inspire You» lanciert das Online-Reisebüro den animierten Affen Eboo. Eboo erscheint in dem aufregenden Moment der Ferieninspiration, der schliesslich zur Buchung einer einmaligen und individuellen Reise führt. Wenn Eboo auftaucht, kommt der Feriengeist zum Vorschein und ermutigt die Menschen, ihren Leidenschaften zu folgen und ihr nächstes grosses Abenteuer zu buchen. Für die aktuelle Kampagne seien zwei verschiedene Filme entwickelt worden, schreibt Ebookers in einer Mitteilung: «Wasserfall» und «Flamingo». Jeder der Filme basiert auf bestimmten Orten und Aktivitäten und zeigt die verschiedenen Arten von Ferienabenteuern, die die Kunden erwarten.

«Der Online-Reisesektor ist sehr überfüllt, und wir wollten einen Weg finden, um uns abzuheben. Mit Eboo haben wir ein lustiges, unverwechselbares Maskottchen, das die aufregende, spontane Seite des Reisens verkörpert», lässt sich Maryse Gauthier, Direktorin für Markenmarketing bei Ebookers, in der Mitteilung zitieren.

Eboo gab sein Debüt am 30. Dezember 2020. Die Kampagne läuft exklusiv in der Schweiz, in Finnland und in UK. «Wasserfall» und «Flaminco» werden auf Youtube, den sozialen Medien sowie auf den grössten TV-Sendern der Deutsch- und Westschweiz gezeigt. (pd/eh)