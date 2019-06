Die Bilder fokussieren auf die Menschen – und kämen ihnen dennoch nicht unangemessen nah. Ihr Mood liege abseits des vielfach verwendeten Polit-Stils und gibt bewusst keine Informationen zu Sozialstatus oder Arbeitsumfeld, um die Allgemeingültigkeit der Aussagen zu unterstreichen. Die verwendeten Begriffspaare sind aus dem Alltag gegriffen und würden quasi ein Me-Too-Erlebnis ermöglichen. Frauen würden nicht als Superheldinnen und Männer nicht als Versager oder Verhinderer dargestellt, heisst es in der Mitteilung.









Die Kampagne sei am 3. Juni 2019 mit einer Medienkonferenz in St. Gallen und einer Medienkonferenz im Medienzentrum des Bundeshauses in Bern lanciert worden. Sie sei im Juni und im August vornehmlich auf den grossen, digitalen Plakatstellen an den Bahnhöfen der grössten Schweizer Städte zu sehen.

Verantwortlich bei FDP Frauen: Fabienne Bünzli (Vizepräsidentin und Wahlkampfleitung FDP Frauen Kanton St. Gallen), Doris Fiala (Präsidentin FDP. Die Liberalen Frauen Schweiz); verantwortlich bei Fagetti Kommunikation: Karin Fagetti, Inhaberin, (Beratung, Konzeption, Texte), Patrizia Fani (Grafik, Konzeption und Kreation), Mareycke Frehner (Fotografie). (pd/log)