Die FDP geht mit der zweiten Phase ihrer Imagekampagne in die Offensive. Im Juni stellte die FDP die erste Phase ihrer Imagekampagne «Die Schweiz will» vor, mit der sich die Partei für die Wahlen im Oktober in Stellung bringt.





Am Tag der FDP in Aarau wurde der Parteibasis und den Medien nun die zweite Phase «Die Schweiz will weiter» präsentiert (persoenlich.com berichtete).

Heimat Zürich verantwortet Strategie und Kreation der schweizweiten Kampagne, heisst es in einer Mitteilung dazu. Die Kampagne bleibe ihrer Leitidee treu: In der Schweiz soll weiterkommen können, wer will, schreibt Heimat Zürich weiter.

Auf welche Themen sich die FDP dabei schwerpunktmässig konzentriert, konkretitisert sich nun. Sechs Hauptsujets kommen auf Plakaten schweizweit zum Einsatz, eine Weiterentwicklung des Manifestfilms erreicht über Social Media potenzielle FDP-WählerInnen.





Social Media, insbesondere Facebook, Instagram und Twitter seien für die Kampagne von zentraler Bedeutung. Entsprechend gross sei die Anzahl der für diese Kanäle entwickelten Massnahmen, welche die Zielgruppen spezifisch ansprechen, schreibt Heimat Zürich weiter.

Ergänzend hat die Agentur eine Reihe von Massnahmen entwickelt, die digital, kontextspezifisch oder als Spezialplakate zum Beispiel bei Anlässen eingesetzt werden.

Verantwortlich bei der FDP Schweiz: Matthias Leitner (Leiter Parteiorganisation & Stv. Generalsekretär), Samuel Lanz (Generalsekretär), Martin Stucki (Kommunikationschef), Petra Gössi (Parteipräsidentin). Verantwortliche Kreativagentur: Heimat Zürich. (pd/wid)