Komet: Fertig Lockdown – auch im Gesundheitswesen

Nachdem das BAG während des Lockdowns selbst von Motorradausflügen dringend abgeraten hatte, um die Notfall-Abteilungen unserer Spitäler nicht zusätzlich zu belasten, leiden die Schweizer Gesundheitsinstitutionen nun unter Patientenmangel, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Denn es herrsche in der Bevölkerung eine gewisse Verunsicherung darüber, ob die Gesundheitsversorgung auch bei Nicht-Covid-19-Patienten sichergestellt ist und man sich bei einem Spital- oder Arztbesuch vor einer Infektion mit dem Virus fürchten muss. Dies mit zum Teil schwerwiegenden Folgen: Aktuell warten beispielsweise Leute mit Herz- und Kreislaufproblemen so lange damit, medizinische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, bis es für eine optimale Behandlung womöglich zu spät ist.

Diesem fallweise tödlichen Missstand tritt die Covid-19-Task-Force des Kantons Berns jetzt mit einer Awareness-Kampagne von Komet entgegen, die wieder Vertrauen in die Berner Gesundheitsinstitutionen, in Spitäler, Hausärzte, Alters- und Pflegeheime sowie die Spitex schaffen soll.





Eine Kampagne, die – wie in diesen verrückten Zeiten völlig normal – innert weniger Tage konzipiert und realisiert werden musste. So wurde für die Hintergrundbilder der Plakate und Social-Ads auf Stockfotos zurückgegriffen, während der TV- und Online-Spot unter erschwerten Bedingungen, sprich unter Einhaltung der Hygienevorschriften und der Zwei-Meter-Distanzregel, gedreht werden musste.

Inhaltlich wirft die Kampagne selbst die Fragen auf, die sich zurzeit fast alle Leute vor einem Spital- oder Arztbesuch stellen und löst diese mit einer überraschend klaren Antwort auf: «Aber sicher.»

Denn die Berner Gesundheitsinstitutionen können dank strengsten Hygienemassnahmen und der strikten Trennung von COVID-19-Patienten die Sicherheit von Patienten, Besuchern und Mitarbeitenden gleichermassen garantieren. Bleiben Sie trotzdem gesund.











Verantwortlich bei Kanton Bern: Anna Djilali (Kommunikation); verantwortlich bei Komet: Corinne Hert (Client Service Director), Nicolas Gabl (Beratung), Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Text), Claudio Parente (AD), Andrea Zaugg (Grafik), Melanie Schlunegger (DTP); Filmproduktion: Allmen Films; Regie: Simon von Allmen; Mediaagentur: Media Schneider Bern. (pd/lol)