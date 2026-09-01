Publiziert am 01.09.2026

Die kantonalen Gebäudeversicherungen (KGV) der Kantone Waadt, Freiburg, Neuenburg und Jura haben Ende August eine gemeinsame Präventionskampagne lanciert, die junge Menschen für Brandrisiken sensibilisieren soll. Nach einem Pitch setzen die KGV dabei zum dritten Mal auf die Agentur Franz & René, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana am 1. Januar habe gezeigt, dass Brandrisiken im Alltag ständige Aufmerksamkeit erforderten, so die Westschweizer KGV. Die Sensibilisierung junger Menschen sei deshalb ein wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit.







Die Kampagne thematisiert Brandgefahren, die im privaten Alltag entstehen können, etwa zu Hause oder im Freundeskreis. Zwei als Flammen gekleidete Figuren verkörpern die Brandrisiken. Sie tauchen in Situationen wie beim Grillieren, in der Küche oder bei einem Abend auf. Die beiden Flammen werden von professionellen Schauspielern verkörpert, die von der Agentur engagiert wurden.

Für die Zielgruppe junger Menschen arbeitet Franz & René mit ausgewählten Westschweizer Influencerinnen und Influencern zusammen, die das Kampagnenkonzept in eigenen Videos umsetzen. Daraus sind fünf Videos entstanden, die über die TikTok- und Instagram-Kanäle der Content Creator ausgespielt werden.





Die Videos werden durch bezahlte Social-Media-Werbung in den vier beteiligten Kantonen ergänzt. Hinzu kommen statische Formate auf Social Media, Aussenwerbung, Native Ads sowie A2- und A3-Plakate in über 130 Bildungseinrichtungen. Sämtliche Massnahmen verweisen auf die Website byebye-fire.ch, die Präventionstipps sowie Verhaltensempfehlungen im Brandfall bereitstellt. Die Fotografien stammen von Niels Ackermann. (pd/spo)