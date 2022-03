Abraxas Informatik ist eine der bedeutendsten IT-Dienstleisterinnen der Schweiz. Insbesondere bei der Digitalisierung der öffentlichen Hand spielt sie eine führende Rolle – zu ihren wichtigsten Kunden zählen also Gemeinden, Städte, Kantone und Bundesämter. Genau an diese Zielgruppe richtet sich auch ihr neues Angebot «Abraxas Academy», welche praxisnahes Wissen für Gemeindepräsidenten, Führungskräfte oder IT-Fachleute in der Verwaltung vermittelt, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kreativagentur Unikat baut auf eine zentrale Idee, die ins Auge sticht: Ortstafeln, auf denen typische Schweizer Gemeindenamen digital abgeändert werden. Dafür hat sie in einem ersten Flight acht Key Visuals entwickelt, die auf verschiedenen Kanälen gespielt werden können. Dazu gehören Social Media, Fachanzeigen, Online-Banners und Materialien für POS und Messen.

Verantwortlich bei Abraxas Informatik: Markus Kaufmann (Head of Communications & Marketing), Sabine Thüler (Sen. Marketing Manager & Business Partner), Andrea Hefti (Business Partner Kommunikation & Marketing); verantwortlich bei Unikat Kommunikationsagentur: Daniel Meier, Patrick Lienert (Kreation), Simone Jung (Beratung). (pd/mj)