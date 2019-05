Die Floralp-Kampagne wird auch in diesem Jahr um neue Sujets bereichert. Waren in den letzten Jahren Igeli oder Grittibänz die Hauptdarsteller, hat sich die Branchenorganisation Butter mit Leo Burnett in diesem Jahr auf den Ursprung der Kampagne besonnen, wie es in der Mitteilung heisst.

Nichts als ein Stück Gebäck und Floralp-Vorzugsbutter würden den Betrachter den Geschmack spüren lassen, sympathisch und humorvoll inszeniert. Die neuen Motive sind jetzt schweizweit als Plakat zu sehen.

Verantwortlich für Floralp: Peter Ryser (Geschäftsführer BO Butter), Martin Rüst (Leiter Werbung & Key Account SMP), Xenia Hupp (Projektleiterin Werbung & Key Account SMP), Caroline Nagiel (AMS Media); verantwortlich bei Leo Burnett Schweiz: Lars Wohlnick (ECD), Martin Stulz (ECD), Barbara Hartmann (Art Direction), Gisela Widmer, Michela Iseli, Lara Cavelti (Beratung); verantwortlich bei Prodigious: Sarida Bossoni, Suzana Kovacevic (Art Buying); Fotografie: Martina Meier. (pd/log)