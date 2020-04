Die Werbekanzlei: Föfzg. Fünfzig. Fifty.

Die Werbekanzlei hat für das neue Einkaufszentrum «50 Luzern» eine Welt erschaffen, die auf allen Kommunikations-Kanälen zum Leben erweckt werden kann, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Die Hausnummer «50» wurde dabei zum Aushängeschild gemacht. Mit dem Zusatz «Föfzg. Fünfzig. Fifty.» wird ein Kommunikationselement geschaffen, auf welchem die gesamte Kampagne aufbaut, nämlich die Verwendung von Mundart, Deutsch und Englisch.

«Uns war es sehr wichtig, einen nahbaren Auftritt zu entwickeln und auf die regionalen Eigenheiten einzugehen. Daher ist die Verwendung von Schweizerdeutsch wichtiger Bestandteil des Brandings und sorgt hoffentlich für das eine oder andere Augenzwinkern», lässt sich Andrea Zanzerl, Senior Brand & Design Strategist bei Die Werbekanzlei, in der Mitteilung zitieren.

Bereits am 26. März öffnete das Einkaufszentrum seine Türen. Jedoch nicht ganz wie geplant. Anstelle des vorgesehenen dreitägigen Events mit diversen Attraktionen musste wegen Covid-19 rasch umgedacht werden. So stellte die Werbekanzlei gemeinsam mit Radio Lozärn ein Live-Stream-Konzert auf die Beine. Der Schweizer Musiker Pablo Nouvelle performte live aus dem «50». Die Show wurde auf Social Media und im Radio übertragen und erreichte über 15’000 Personen.

Das Konzert war allerdings nicht alles. Eine Branding Wall zierte bis zur Eröffnung das Baugerüst des Gebäudes und machte auf das Kommende aufmerksam. Bedruckte Gym-Bags, gefüllt mit Goodies, hingen jeden Morgen zum Mitnehmen bereit, was laut Mitteilung für viel Aufmerksamkeit in Luzern sorgte.

«Eine Verbindung zu den Menschen in Luzern zu schaffen war ein essentieller Faktor. Die Leute mit Kleinigkeiten begeistern, gerade in der jetztigen Zeit ist enorm wichtig. Die kleinen Dinge zu zelebrieren und sich damit identifizieren ist unser Ansporn», so Turan Oeznalci, Creative Director.

Zudem wurde innert kürzester Zeit eine Digitalkampagne umgesetzt, die mit den Produkten und Mietern ständig weiterwachse. Daebi werde viel Gewicht auf Social Media gelegt und so gebe es immer wieder Neues zu entdecken.

«Ein modulares Konzept, das sich stetig schnell anpassen lässt, und in der On- wie auch Offline-Welt erlebbar ist, war von Beginn an unser Anspruch. Es ist nicht limitiert und so gibt es viele Spielmöglichkeiten, die für Mieter und Kunden spannend sind», meint Fabian Meier, Real Estate Asset Manager bei Swiss Life.





Verantwortlich bei Swiss Life: Fabian Meier (Real Estate Asset Manager), Nils Linsi (Real Estate Portfolio Manager); verantwortlich bei CBRE: Werner Aerni (Head of Center Management); verantwortlich bei Die Werbekanzlei: Andrea Zanzerl (Senior Brand & Design Strategist), Ladina Baumgartner (Senior Project Manager), Dominique Huwyler (Graphic Design), Turan Oeznalci (Creative Director), Patrick Varga (Managing Director); Foto/Film: Christoph Varga & Team. (pd/lol)