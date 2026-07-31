Josephine Jeanguenin: «Frauen brauchen sich nicht zu verstecken»

Josephine Jeanguenin ist dieses Jahr bereits zum zweiten Mal begeistert von den Cannes Lions zurückgekehrt. Sie ist nach ihrem Besuch an der Werbeweltmeisterschaft überzeugt, dass es trotz KI auch künftig den Menschen für kreative Ideen braucht. Zuletzt hat die Zürcher Unterländerin an der Migros-Werbung für die Fussballweltmeisterschaft mitgearbeitet und konnte sich bei den Public Viewings selbst davon überzeugen, was ankam und was nicht.

Josephine Jeanguenin ist in Neerach im Zürcher Unterland aufgewachsen. Bereits in der Sekundarschule wusste sie, dass sie später in die Werbung will. Nach einem gestalterischen Vorkurs bei der Schule für Gestaltung machte sie eine Grafik-Lehre bei Ogilvy & Mather, arbeitete drei Jahre bei Thjnk Zürich und wechselte vor zehn Monaten als Art Directorin zu Wirz. Bereits jetzt gilt sie als eines der herausragendsten Jungtalente der Branche.

Im Juni hatte sie als ADC Young Member gemeinsam mit ADC-Präsident Thomas Wildberger und «Werber des Jahres» Jan Kempter an den Creative Days darüber diskutiert, wie sich der ADC Switzerland neu erfinden liesse (persoenlich.com berichtete).

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.