World Wide Werbung: Frauenfussball und Witz am Golfplatz

Begeisterung für Frauenfussball

Nicht nur in der Schweiz steigt das Interesse für Frauenfussball. Auch der englische Frauen-Cup erlebt einen Hype. Ausgestrahlt werden die Spiele auf Channel 4. Der Trailer dazu, der inhouse produziert wurde, schafft es, mit der Leitidee «Pure Football» diese Begeisterung einzufangen.

«Visuell aufgeladen und voller Energie: Der Channel-4-Trailer zum Women’s FA Cup bringt ziemlich genau auf den Punkt, warum Frauenfussball gerade so viele begeistert», bemerkt Louisa von Reumont. «Es geht um ein Spiel jenseits von Kommerz und Politik, und um den offenen, fast unberechenbaren Charakter des Wettbewerbs. Im collageartigen DIY-Look von 90er-Fanzines, spielt der Film dabei bewusst mit Nostalgie, ohne alt zu wirken. Das Regie-Duo Deadhorses kombiniert unterschiedlichste Formate, von Bolex bis Meta Glasses, zu einer energiegeladenen Bildwelt. Am stärksten ist der Film aber in seiner Haltung: Kein grosses Pathos, sondern einfach Spass am Spiel.»

So bleibt LeBron James fokussiert

Auf dem Basketballplatz ist er ein Meister. Weniger so auf dem Golfplatz. Im Spot probiert LeBron James mehr oder weniger erfolgreich aber mit vollem Genuss, den Parcours zu überwinden. Kommentare und Tipps von Profigolfer Tom Kim blendet er mit seinen Noise-Cancelling-Kopfhörern aus.

«LeBron James auf dem Golfplatz – nicht gerade da, wo man ihn erwarten würde. Und genau das macht den Reiz aus. Die Agentur Mirimar und Wayne McClammy zeigen ihn bewusst ausserhalb seiner Komfortzone und lassen den Dingen ihren Lauf», beschreibt die Head of Strategy bei Publicis Zürich. «Der Schlag sitzt nicht immer, die Kommentare von aussen, von Profigolfer Tom Kim sowie den Schauspielern Lionel Boyce und Travis ‹Taco› Bennett, dafür umso mehr. LeBron setzt seine Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition ein, dank Noise-Cancelling blendet er alles aus und spielt gelassen weiter. Mehr passiert nicht, und genau das reicht. Eine Idee, die ohne grosses Setup auskommt, sich nebenbei erzählt, und genau deshalb funktioniert.»

Netflix macht Serienfigur greifbar

Im Sommer bringt Netflix mit «Lonnie ‹The Hawk› Hawkins» eine neue Comedy-Serie mit Will Ferrell als vermeintliche Golflegende und ihrem Comeback. Netflix bewirbt die Serie genau dort, wo eine Golflegende hingehört: auf einem der grössten Turniere der Saison, die Players Championship. Vor Ort tauchen plötzlich überall «The Hawk»-Lookalikes auf. Gleiche Outfits, gleiche Attitüde, ein bisschen drüber.

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«Statt nur Trailer zu lancieren, setzt Netflix auf Präsenz im echten Umfeld und macht die Figur greifbar, bevor man sie überhaupt kennt. Lonnie ‹The Hawk› ist jetzt schon da. Die Lookalikes sorgen für Aufmerksamkeit, viel Interaktion und Lacher – aber durchaus auch für Diskussionen auf dem Platz. Und man kann sich gut vorstellen, dass er und seine treuen Fans noch auf dem einen oder anderen Green oder Abschlag auftauchen werden», findet Louisa von Reumont. «Was ich daran stark finde: Gerade, weil die Idee mit den Konventionen des Golfs bricht, polarisiert sie – und das scheint hier bewusst einkalkuliert», so die Publicis-Strategin.



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