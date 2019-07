Serviceplan: «Freche Headlines» für die Unverbesserlichen

Mit der im Oktober 2018 lancierten Kampagne unter dem Claim «Unverbesserlich» feierte Ragusa «die Ecken und Kanten der Traditionsschokolade und ihrer Geniesser». Wie Serviceplan Suisse in einer Mitteilung schreibt, wurden mit Filmen, OOH und auf Social Media die unverbesserlichen Charaktereigenschaften der Zielgruppe mit «frechen Headlines» inszeniert.

Diesen Sommer ging es weiter. Mit einer involvierenden Aktion am Openair Frauenfeld und am Gurtenfestival erhielten Festivalbesucher die Möglichkeit, ihre unverbesserlichen Eigenschaften in Szene zu setzen. «Mit der Aktion begeisterten wir eine jüngere Zielgruppe für die Marke Ragusa und machten die Markenwerte direkt erlebbar», erklärt Brand Managerin Fabienne Leuenberger laut Mitteilung. Um die unterschiedlichen Besuchergruppen der beiden Festivals optimal zu erreichen, wurden Facebook und Instagram zielgruppen- und festivalgerecht bespielt. Mit paid und organic Posts habe auf beiden Social-Media-Kanälen die Reichweite gesteigert werden können.

In einem mehrstufigen Gewinnspiel wurde die Community dazu aufgerufen, zwischen mehreren Festival-Eigenschaften die für sie passendste auszuwählen. An beiden Festivals hatten die Besucher dann die Möglichkeit, sich und ihre auf Schildern gedruckten Sprüche in Szene zu setzen. Im anschliessenden Best-Of-Video zeigten sich beispielsweise «Der auch-nach- 23-Uhr-Sonnenbrillenträger.», «Die trotz-weisser-Sneakers-im-Schlamm-Tänzerin.» oder «Die Free-Hugs-Verteilerin.» von ihrer besten Seite und stellten sich dem Public Voting für den unverbesserlichsten Festivalbesucher.

Verantwortlich bei Chocolats Camille Bloch: Fabienne Leuenberger (Brand Manager); Tamara Tschantré (Projektleiterin Marketing und Vertrieb); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Florian Birkner (Creative Direction), Rémy Steinmann (Grafik), Nadja Tandler (Junior Art Direction), Günter Zumbach (Text), Jasmine von Niederhäusern (Motion Design), Sonia Ducu, Mareike Pässler (Beratung), Sean Amini, Laila Kalman (Social Media), Pam Hügli (Gesamtverantwortung). (pd/eh)