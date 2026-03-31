Anlässlich des Jubiläums der Kadi AG hat Nutshell Films den zentralen Bewegtbild-Content für die neue Markenkampagne des Langenthaler Lebensmittelherstellers realisiert. Im Mittelpunkt stehen die Frühlingsrollen von Kadi, wie es in einer Mitteilung heisst.
Das Highlight-Video setzt den neuen Markenauftritt erstmals in Bewegtbild um. Ergänzend entstanden Social Snippets und Cutdowns für digitale Kanäle.
Die Kampagne ist Teil der strategischen Ausrichtung von Kadi, das B2C-Geschäft auszubauen. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Kadi: Sarah Hunziker (Bereichsleiterin Marketing), Norman Hunziker (Teamleiter Marketing Kommunikation), Tamara Schneider (Mitarbeiterin Marketing bei Hans Eisenring AG); verantwortlich bei Nutshell: Yves De Prà (Regie), Monika Häfliger (Producerin, Set Design, Styling), Rafael Kistler (DoP), Nicolas Leuthold (Postproduction).