Publiziert am 31.03.2026

Anlässlich des Jubiläums der Kadi AG hat Nutshell Films den zentralen Bewegtbild-Content für die neue Markenkampagne des Langenthaler Lebensmittelherstellers realisiert. Im Mittelpunkt stehen die Frühlingsrollen von Kadi, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Highlight-Video setzt den neuen Markenauftritt erstmals in Bewegtbild um. Ergänzend entstanden Social Snippets und Cutdowns für digitale Kanäle.

Die Kampagne ist Teil der strategischen Ausrichtung von Kadi, das B2C-Geschäft auszubauen. (pd/cbe)