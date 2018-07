Serviceplan Suisse: Frischer Wind für den kantigen Riegel

Die Serviceplan Suisse hat eine Kampagne zur Neupositionierung und Verjüngung der Marke Ragusa entwickelt. Das Ergebnis ist ab Herbst in Form einer Digital- und Out-of-Home-Kampagne sowie in Form von Anzeigen und am Point of Sale sichtbar, wie die Agentur in einer Mitteilung erklärt. Dabei werde der authentische Charakter von Ragusa nach wie vor eine entscheidende Rolle spielen.

Im Jahr 1942 mischte das Unternehmen Ragusa die Süsswarenbranche in der Schweiz mit einem kantigen Riegel auf. Heute zählt Ragusa aus dem Hause Chocolats Camille Bloch zu den bekanntesten Marken der Schweiz. (pd/as)