Hoferkom: Frisches Design für ein Design-Hotel

Das ehemalige Backpackerhostel Mosaic House in Prag wurde zu Beginn des Jahres 2020 zu einem Design-Hotel umgebaut. «In Tschechien gibt es noch fast keine nachhaltigen Designhotels. Dank unserer Positionierung fällt das Mosaic House am Markt auf», schreibt Hoferkom in einer Mitteilung. Das Hotel will Singles, Paaren und Geschäftsreisenden «eine erholsame City-Oase mitten in der aufregenden Stadt Prag bieten». Dabei seien auch Sonderzielgruppen wie die LGBT-Community gezielt angesprochen worden.

Genauso wie jedes einzelne der 96 Hotelzimmer renoviert wurde, machte sich Hofer Kommunikation daran, den gesamten Auftritt des Hotels zu überarbeiten. Dies umfasste die Website und Drucksachen genauso wie das Interior Design. Bei Letzterem arbeitete die Agentur eng mit dem international Atelier oï aus La Neuveville zusammen. Die speziell konzipierte Leuchte oïphorique für das Café Mozaika ist ein unverkennbares Designhighlight.

Nachdem Reto Steiner 2019 über 50 Tage vor Ort in Prag verbrachte und unzählige Video-Calls abhielt, musste die langersehnte Eröffnung im März 2020 leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Hotel und Agentur hoffen, sie bald nachzuholen.

Verantwortlich bei Mosaic House Design Hotel: Jürg Zwahlen (CEO), Vera Františáková (Leiterin Marketing), Erik Slovinský, Barbora Prášilová (Projektleiter); verantwortlich bei Hofer Kommunikation: Reto Steiner (Gesamtleitung), Daniel Scheuzger (Grafik), Simon Kümin (Text). (pd/eh)