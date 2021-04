Um den Leuten frische Früchte und frisches Gemüse schmackhaft zu machen, setzen Migros und Wirz auf die eine simple Wahrheit: Wer besser isst, fühlt sich besser. Früchte und Gemüse sind in der neuen Kampagne nicht bloss schnöde Nährstofflieferanten, sondern wortwörtlicher Feelgood-Food.

Ob regional, vergünstigt oder bio: Die Sujets rücken frische Früchte und frisches Gemüse in den Vordergrund und zeigen, «wie vielfältig es im Gemüseregal der Migros zu und her geht», schreibt Wirz in einer Mitteilung.

Dass diese Vielfalt ganz unterschiedlich interpretiert wird, zeige der Blick ins Wohnzimmer der Protagonisten der TV-Spots. Während die einen das neue Lebensgefühl dank bunter Smoothies voll auskosten, setzen die anderen auf natürlichen Genuss und sparen sich so den einen oder anderen Zubereitungsschritt.

TV-Commercial «Einfach gut leben: Salat»:

TV-Commercial «Vitaminfranken»:

Für viele weitere Ideen rund um ausgewogenen Feelgood-Food verweisen die Online-Werbemittel auf den Kampagnen-Hub mit passenden Rezepten und nützlichen Tipps – ein weiteres Beispiel dafür, wie die Migros einfach zu einem guten Leben beiträgt.

Die Kampagne ist seit dem 6. April on air.

