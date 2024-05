Wirz: «FSCH FSCH» statt «TSCH TSCH»

Publiziert am 07.05.2024

Bei der Migros gibt es alles, was man im Sommer braucht: alles für den Grill, alles für die Badi, alles für den Balkon und (fast) alles gegen den Durst. Darum dreht sich bei der diesjährigen Sommerkampagne der Migros wieder alles um das umfassende Sortiment. Neben Klassikern gibt es wieder viele Neuheiten zu entdecken.

In der Migros gibt es allein 180 verschiedene Sorten Glace – davon 23 Neuheiten. Also mehr als in jeder Gelateria, wie es in einer Mitteilung heisst. Und auch in vielen anderen Bereichen sei die Kompetenz «erfrischend gross». Zum Beispiel bietet die Migros – ganz dem Zeitgeist entsprechend – eine riesige Auswahl an alkoholfreien Getränken und hat auch hier das Biersortiment nochmals kräftig ausgebaut. Auch für den Grill bietet die Migros eine grosse Auswahl, bei der neben Fleisch- und Fischliebhaberinnen und -liebhaberinnen auch Vegetarierinnen und Veganer ganz auf ihre Kosten kommen.

Auf insgesamt 29 verschiedenen Sujets macht die Migros Lust auf ihr Sommersortiment. Auch dank der bunten Bildsprache und der frischen Texte. Eines der Sujets ist zudem ein fröhlicher Sommergruss an die Lieblingskonkurrenz. «Um dem vielfältigen Sortiment gerecht zu werden, setzen wir auch in der Kampagne auf eine Vielzahl verschiedener Sujets», so Peter Krebs, Senior Campaign Manager bei der Migros Supermarkt AG.

Die Sommer-Kampagne läuft ab sofort auf allen gängigen digitalen und nicht digitalen Kanälen wie DOOH und OOH, als Display Ads und als Inserate. (pd/cbe)