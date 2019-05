Euro Effie Awards: Fünf Jury-Vertreter aus LSA-Agenturen

Die Jury der ersten Runde besteht aus fast 50 Fachleuten aus 20 europäischen Ländern und wird die diesjährigen Finalisten auswählen. In der zweiten Runde wird die Jury fast 40 Führungskräfte aus 17 Ländern zusammenbringen und die Gewinner des ermitteln, heisst es in einer Mitteilung.

Fünf Vertreter aus LSA-Agenturen sind Teil der diesjährigen Jury: Michael Selz (Director Insights & Strategy, Omnicom Media Group), Michael Kamm (CEO, Agence Trio), Xavier Reynaud (CEO, Mindshare), Lukas Basista (Insight Director, Mediacom) und Fabian Bertschinger (Creative Director, Process Group).

Die Effie Awards Europe werden vom Europäischen Verband der Kommunikationsagenturen (EACA) in Zusammenarbeit mit Facebook, Google, Procter & Gamble, The European Publishers' Council, Warc, Adforum.com, Nielsen, Creativebrief & Viva Xpress Logistics organisiert. Im September findet das Grand Effie Judging statt. Am 15. September steigt dann die Effie Awards Gala in Brüssel, an der die Gewinner verkündet werden. (pd/log)