von Michèle Widmer

Sie gehören zu den renommiertesten internationalen Awards der Werbebranche: Die Clio Awards. In New York sind am Mittwoch die Gewinnerarbeiten verkündet worden – zwei davon kommen aus der Schweiz.

Die Agentur Jung von Matt/Limmat darf sich mit der Arbeit Sirenenalarm für Amnesty International gleich über viermal Bronze freuen. Dies in den Kategorien Audio, Sound Design, Branded Content und Direct.

Eine weitere Bronze-Medaille gibt es für Ruf Lanz und Swiss Life. Die Arbeit «Customer for 100 years» wird in der Kategorie Print ausgezeichnet.

Die Preisveerleihung findet am 25. September in New York statt. Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.