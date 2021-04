Eine der zentralen Aufgaben der Sicherheitskommission Schreinergewerbe (Siko) ist das Verhindern von Arbeitsunfällen in den rund 2400 Betrieben. Die Gefahren reichen von fehlender Schutzausrüstung, über improvisierte Werkzeuge bis zu Alkohol während der Arbeitszeit, wie es in einer Mitteilung von TBWA\Zürich heisst.

Um die Schreiner monatlich an diese Gefahren zu erinnern, hat die Siko mit der Agentur aus dem Zürcher Seefeld eine aufmerksamkeitsstarke Horoskop-Reihe für die Schreinerzeitung lanciert. Die Prognosen basieren auf echten Planetenmodellen und verbinden die Eigenschaften der jeweiligen Sternzeichen mit potenziellen Gefahren. Und egal, ob man an Astrologie glaubt oder nicht: Beim Lesen erkennt sich garantiert jede und jeder in der einen oder andere Eigenschaft wieder. Damit auch alles astrologisch seine Ordnung hat, hat TBWA\ die Horoskope von der bekanntesten Schweizer Astrologin prüfen lassen: Monica Kissling alias Madame Etoile.

Visuell umgesetzt wurden die zwölf Motive vom brasilianischen Illustrator Sattu Rodrigues. Zu sehen sind Steinbock und Co in der Schreinerzeitung oder über das ganze Jahr hinweg auf deren Social-Media-Kanälen.

Verantwortlich bei der Sicherheitskommission Schreinergewerbe: Urs Sager (Geschäftsführer); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel (ECD), Angelo Sciullo und Tizian Walti (CD), Anouschka Tschudi, Aron Meier, Naomi Gulla (Kreation), Marc Pflug (DTP), Danijel Sljivo (Beratung), Sattu Rodrigues (Illustrator), Photoby (Produktion). (pd/cbe)